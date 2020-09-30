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أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016

10:07 ص الأربعاء 30 سبتمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2016

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، إذ يدفعه الدولار القوي للانخفاض، اليوم الأربعاء مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1885.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، ليتراجع 4.3% منذ بداية الشهر الجاري فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم، "مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار".

وأضاف أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.

وتابع، "إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع القادمة".

و فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

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