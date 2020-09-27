البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.23% إلى مستوى 10937 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.62% إلى مستوى 10911 نقطة.
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