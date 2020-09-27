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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:16 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.23% إلى مستوى 10937 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.62% إلى مستوى 10911 نقطة.

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