البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.23% إلى مستوى 10937 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنسبة 0.62% إلى مستوى 10911 نقطة.