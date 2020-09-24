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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

10:25 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكانتلوب جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر سعر كيلو المانجو العويس جنيهين.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و5.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و17 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و27 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو الزبدية بين 11 و12 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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