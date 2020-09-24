البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.15% إلى مستوى 10936 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.15% إلى مستوى 10979 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102375
عدد المصابين
-
91843
عدد المتعافين
-
5822
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
31455818
عدد المصابين
-
23068890
عدد المتعافين
-
968286
عدد الوفيات
إعلان