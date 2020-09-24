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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:12 ص الخميس 24 سبتمبر 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.15% إلى مستوى 10936 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.15% إلى مستوى 10979 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 البورصة

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