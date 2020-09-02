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عودة قوية.. ما توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري العام المقبل؟ (تفاعلي)

02:46 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
عودة قوية.. ما توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري العام المقبل؟ (تفاعلي)

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

يتوقع صندوق النقد الدولي عودة قوية لمؤشرات الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل، بعد صدمة طارئة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأتاح صندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس أوراق قرض التمويل السريع الذي وافق عليه الصندوق لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الطارئة على الاقتصاد المصري.

وذكر الصندوق أن النشاط المحلي في مصر يفترض أن يعود لطبيعته العام المالي المقبل بعد أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عودة قطاع السياحة في مصر لمستويات ما قبل كورونا، قد يستغرق وقتًا.

وفي الإنفوجرافيك التفاعلي التالي يوضح مصراوي أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل.

صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الاقتصاد المصري

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