رئيس الضرائب يبحث مع قيادات مركز كبار الممولين تنفيذ الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

عقد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، اجتماعا مع رامي محمد مستشار وزير المالية، وماهر شحاتة رئيس مركز كبار الممولين بالمصلحة، وقيادات ومديري عموم الإدارات المختلفة بالمركز، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.

وجاء الاجتماع خلال زيارة عبد القادر لمركز كبار الممولين التابع للمصلحة بكافة قطاعاته (دخل، وقيمة مضافة، وكسب عمل، ودمغة) وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بمتابعة سير العمل بالمركز، حيث تفقد عبد القادر كافة المواقع للاطمئنان على أعمال التطوير بمبنى المركز لجاهزيته للميكنة، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لزيادة الحصيلة.

وقال عبد القادر، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بيانات الحصيلة، وموضوع تسعير المعاملات من أجل سرعة الفحص والإنجاز للمعاملات الخارجية في أقل وقت وجهد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة.

وأضاف أنه تم أيضا تناول ومتابعة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والموضوعات المتعلقة بالميكنة وسرعة الإنجاز والتسهيل للشركات من أجل التنفيذ، وإنجاز واستكمال محاسبة الملفات الهامة ذات الحصيلة للحفاظ على حقوق الموازنة العامة للدولة.

كما تمت أيضا مناقشة مشاكل الهيئات الاقتصادية والتنسيق مع مسئولي الهيئات، وسرعة إنجاز وحل أي مشاكل متعلقة بهذه الهيئات، وفقا لرئيس المصلحة.

وأوضح عبد القادر أن إجراءات الميكنة التي اتخذتها المصلحة أدت إلى تخفيف العبء ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين، وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تشهد تطورًا ملحوظًا مما يؤهلها لتكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية، ويشمل هذا التطوير خمسة محاور وهي محور تطوير الإجراءات، ومحور الميكنة الشاملة، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل، ومحور تطوير الأفراد والهيكل التنظيمي، ومحور التشريعات.

وأشاد رئيس مصلحة الضرائب، بجهود العاملين بالمركز والمصلحة، مؤكدًا حرص وزارة المالية والمصلحة المستمر والكامل على رفع كفاءة العاملين، وتحقيق إجراءات الميكنة.

وتمثل الحصيلة الضريبية لمركز كبار الممولين 80% من إجمالي حصيلة مصلحة الضرائب المصرية، وفقا للبيان.