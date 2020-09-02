نيفين جامع: ندرس إنشاء لجنة تجارية مصرية إندونيسية لتسهيل التبادل التجاري

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً دراسة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة التجارية مع إندونيسيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وعقدت الوزيرة، لقاءً موسعاً مع حلمي فوزي سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر وإندونيسيا باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة جنوب شرق آسيا ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول.

وأوضحت الوزيرة أن هناك توافق بين حكومتي البلدين بأهمية إنشاء لجنة تجارية مصرية إندونيسية مشتركة بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض انسياب التجارة البينية بين مصر وإندونيسيا.

وأضافت جامع أن الوزارة تتبنى حالياً مجموعة من السياسات والتدابير التجارية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وشركائها الرئيسيين ومن بينها دولة اندونيسيا.

وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين ظلت حول معدلاتها الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وهو ما يعكس حرص الجانبين على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإندونيسي المشترك في دفع جهود التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصري الأندونيسي.

وأَضافت أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ السوق الإندونيسي وبصفة خاصة منتجات الكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والإطارات والسلع الزراعية

ولفتت جامع إلى حرص الحكومة على تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل و الداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والحرف اليدوية والأثاث وبما يعود بالنفع على الاقتصاديين المصري والاندونيسي على حد سواء .

وأشارت إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و نظيره الإندونيسي لتعزيز التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب .

وأضافت أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى بمشروعات تبلغ استثماراتها 111.6 مليون دولار في عدد 22 مشروعًا في مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات .

وأكد حلمي فوزي سفير إندونيسيا بالقاهرة أن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند إلى الدور المحوري للبلدين في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وإندونيسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة مع كافة المجالات الصناعية وبصفة خاصة في مجال إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية وذلك لمواجهة جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وأشار إلى أن أجوس سوبر مانتو وزير التجارة الإندونيسي يدرس حاليا القيام بزيارة للقاهرة لبحث سبل دفع العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.