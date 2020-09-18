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الذهب يعود للارتفاع في مصر والجرام يزيد 8 جنيهات اليوم

01:26 م الجمعة 18 سبتمبر 2020
الذهب يعود للارتفاع في مصر والجرام يزيد 8 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:
عاودت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وزاد سعر الجرام عيار 21 نحو 8 جنيهات مرة واحدة اليوم مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 855 جنيها مقابل 847 جنيها للجرام أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 732.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 977 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6840 جنيها.

أسعار الذهب

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