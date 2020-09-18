التعاون الدولي تطلق فيلما تسجيليا حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة التعاون الدولي فيلم "ما وراء الغذاء" حول أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مصر، والتي تهدف إلى تنمية المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين رائدات الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي مساء أمس، يأتي ذلك في إطار احتفال الوزارة بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، والذي يتم عبر عدة فعاليات تستهلها رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم بتفقد عدة مشروعات تنموية بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات ونقاشات دولية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة إن الشراكة بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، تمتد ط لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في كافة المجالات.

وتحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، وبداية الدورة الحالية من أعمال المنظمة، وسط أجواء غير مسبوقة حيث تتهدد العالم جائحة كورونا، التي تلقي بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة الدول، وفرضت تنظيم كافة فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة من خلال الاجتماعات الافتراضية.