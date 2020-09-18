تراجع البوري وزيادة البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور بأسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر كيلو السمك البوري، بينما زاد سعر كيلو البلطي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

ووفقا لأسعار اليوم الجمعة، تراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين ليتراوح اليوم بين 40 و 50 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 14 و16 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.