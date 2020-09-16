البورصة تنهي تعاملات الأربعاء بارتفاع جماعي لمؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11088 نقاط.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.08%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 109 ملايين جنيه، وكذلك تعاملات المستثمرين الأجانب بقيمة 2.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 2.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.06% إلى مستوى 11028 نقطة، بضغط من مبيعات محلية.