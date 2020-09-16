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انخفاض البوري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

11:11 ص الأربعاء 16 سبتمبر 2020
انخفاض البوري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البوري والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم، بنحو 5 جنيهات بين 50 60 جنيها.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 13 و16 جنيها،

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بنحو 4 جنيهات، ليتراوح بين 44 و46 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

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