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المكرونة السويسي ينخفض 10 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

10:48 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
المكرونة السويسي ينخفض 10 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي والبلطي خلال الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر السمك البوري والجمبري والكابوريا عند مستوى أسعار الجمعة الماضي في سوق العبور.

ووفقا لأسعار اليوم الجمعة، تراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين ليتراوح اليوم بين 42 و 48 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 13 و15 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات لتصل اليوم الجمعة، إلى بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار الأسماك

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