تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 13 و15 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و 360 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 60 و76 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، ليتراوح بين 30 جنيهًا و100جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.