الذهب يتزحزح عن القمة.. وانخفاض طفيف للجرام بتعاملات الجمعة
كتبت – شيماء حفظي:
عاود الذهب الهبوط في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، وانخض سعر الجرام جنيها مقارنة بأسعار أمس، بعدما وصل إلى مستوى تاريخي.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم الجمعة إلى 922 جنيها مقابل 923 جنيها أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 790 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1053 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7376 جنيهًا.
وتشهد أسعار الذهب، ارتفاعات قياسية منذ أسبوعين، مع قزة أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط ضبابية التعافي من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
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