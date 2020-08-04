الحج ينقذ موسم الإقبال على الأضاحي.. و30% انخفاضًا في الشراء هذا العام

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء المواشي للأضاحي، لم يتعدى الـ 70%، مقارنة بالإقبال العام الماضي.

وأرجع عبد الباسط، تراجع الإقبال إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتضرر أغلب أصحاب المحال بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف عبد الباسط، أن قصر موسم الحج على المقيمين في السعودية هذا العام، جعل الكثير يفكر في شراء أضحية بدلا من الحج، وهو ما ساهم في عدم تراجع الإقبال على الأضحية بشكل كبير.

وأشار عبد الباسط، إلى خوف كثير من المواطنين من التجمعات فلجأ الكثير منهم إلى شراء صكوك الجمعيات الخيرية، وهو ما أثر على الجزارين بالسلب.

وتابع عبد الباسط، أن أكثر من تضرر هذا العام هو الجزار المتجول، بسبب انخفاض أعداد الأضاحي.