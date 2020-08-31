مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.6%، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11356 نقطة .

كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وسجلت مبيعات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 510.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 470.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 39.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.24%، إلى مستوى 11434 نقطة.