كارفور مصر تعتزم استثمار نحو 200 مليون جنيه في 9 فروع جديدة قبل نهاية العام

القاهرة- وكالات:

قال جان لوك جرازياتو مدير متاجر كارفور مصر التابعة لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئية، اليوم الاثنين، إن شركته تعتزم استثمار نحو 200 مليون جنيه، لإنشاء 9 فروع جديدة قبل نهاية العام الجاري، على الرغم من تأثر مبيعات سلسلة متاجر التجزئة بأزمة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف جرازياتو في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن الفروع الجديدة المقرر افتتاحها بالقاهرة والإسكندرية سترفع عدد الفروع في البلاد إلى 63 فرعا بنهاية 2020.

وأضاف أن تداعيات جائحة كورونا أثرت سلبا على مبيعات فروع كارفور في مصر بنسبة تتراوح بين 18 و20 %.

وتأسست كارفور مصر عام 2002 ولديها أكثر من سبعة آلاف موظف.

وقال إن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت تشكل حاليا ما يتراوح بين 4 و5% لكارفور، وأنه يستهدف وصولها إلى بين 10 و15%.

وأحجم عن ذكر حجم مبيعات سلسلة البيع بالتجزئة في مصر.

وقال إن الجائحة أدت إلى تباطؤ الاستهلاك بمصر خلال الفترة الماضية ”لكن الآن نشهد بداية العودة للأوضاع الطبيعية على صعيد الاستهلاك.

وذكر أن الحصة السوقية لكارفور بقطاع التجزئة تتراوح بين 21 و22 % من السوق المصرية.

وقال جرازياتو "افتتاح فروع لكارفور في العاصمة الإدارية الجديدة بالفعل جزء من خططنا المستقبلية...لدينا خطط للتوسع في مختلف محافظات مصر".