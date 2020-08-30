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تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد

12:53 م الأحد 30 أغسطس 2020
تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 861 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 738 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 984 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6888 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية

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