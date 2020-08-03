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تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك في رابع أيام عيد الأضحى

10:08 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك في رابع أيام عيد الأضحى

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور بالجملة، رابع أيام عيد الأضحى، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي الكاليماري السبيط السمك الفيليه

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