تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.02%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 11451 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بشكل طفيف بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.07%، إلى مستوى 11453 نقطة.
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