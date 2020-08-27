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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:22 ص الخميس 27 أغسطس 2020
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.02%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 11451 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17%، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.89%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بشكل طفيف بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.07%، إلى مستوى 11453 نقطة.

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