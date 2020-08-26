الاتصالات: تقديم خدمات التوثيق المميكنة في 361 مكتبا بنهاية الشهر المقبل

كتب _ علاء حجاج

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إتاحة خدمات التوثيق المميكنة في 361 مكتبا، بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة القومية للبريد، وذلك بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيتم توزيع المكاتب لتكون 50% من المكاتب هي مكاتب الشهر العقاري و30% مكاتب بريد و20% مكاتب خدمة المواطنين.

وأَضاف أن هيئة البريد ستلعب دورا محوريا في تقديم الخدمات الجماهيرية ضمن رؤية مصر الرقمية وذلك من خلال تطوير مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه سيتم تطوير 780 مكتب بريد هذا العام بتكلفة 3.2 مليار جنيه وذلك بجانب 680 مكتبا تم تطويرهم بالفعل.

وكشف الوزير عن تقديم كافة الخدمات الحكومية الرقمية من خلال مكاتب البريد وفقا لرؤية مصر الرقمية.

وأضاف أن هناك خطة لزيادة ماكينات الصراف الآلي للبريد من 360 ماكينة إلى 700 ماكينة بتكلفة 300 مليون جنيه، فضلا عن الاستمرار في نشر أكشاك البريد في محطات البنزين، وكذلك نشر مكاتب البريد المتنقلة والتي تم تزويدها بماكينات صراف آلي لتغطي مناطق الازدحام أثناء أيام الذروة مثل أيام صرف للمعاشات.