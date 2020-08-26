فاين الصحية القابضة تعين أحمد الفخراني رئيسا تجاريا لمصر

القاهرة- مصراوي:

عينت مجموعة فاين الصحية القابضة، المتخصصة مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، أحمد الفخراني مديراً عاماً ورئيساً تجارياً للمجموعة بمصر، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

ويتمتع الفخراني بخبرة تمتد لأكثر من عقدين، حيث شغل عدة مناصب بارزة في عدد من الشركات متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، كان آخرها منصب المدير التجاري لشركة فيليب موريس في مصر ودول المشرق العربي، كما أنه عمل في السابق في شركتي كوكاكولا ولوريال، بحسب البيان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "يسعدنا في مجموعة فاين الترحيب بالفخراني كإضافة قيمة لفريق القيادة في المجموعة. كلي ثقة بأنه سيلعب دوراّ بارزاً في تطوير أعمالنا في مصر وتوطيد مكانتنا كقادة للصناعة في السوق نظراً للخبرة المتنوعة التي يتمتع بها، والتي تمتد لأكثر من 21 عاماً. نتطلع إلى العمل معاً وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المميزة".