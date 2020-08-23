52 % تراجعًا في أرباح السويدي إليكتريك خلال النصف الأول من العام

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع صافي أرباح شركة السويدي إليكتريك بعد خصم حقوق الأقلية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 51.6%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة المجمعة والتي أرسلتها للبورصة المصرية اليوم الأحد، سجلت أرباح السويدي إليكتريك 914.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.8 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات السويدي إليكتريك 20.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.5 مليار جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وقال أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، في بيان صحفي إن الشركة وضعت في مقدمتها أولوياتها خلال الأشهر الأربعة الماضية الحفاظ على استمرارية أعمالها من خلال التحكم في المصروفات التشغيلية والمصروفات الصناعية الأخرى.

وعملت الشركة على مواصلة أنشطة الإنتاج دون انقطاع قد الإمكان، بالتوازي مع ضمان صحة وسلامة الموظفين وعائلاتهم وأيضا العملاء، بحسب السويدي.

وأضاف العضو المنتدب، أنه في ظل انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من تداعيات غير مسبوقة أدت إلى حدوث تحولات في آليات تنفيذ الأعمال بالعديد من الشركات في مصر وشتى أنحاء العالم.

وأعرب السويدي عن تطلعات الإدارة إلى تنمية الإيرادات عبر تكثيف تطوير أنشطة قطاعات الشركة من قطاع مشروعات المقاولات بالأسواق، والمناطق الجديدة التي تطرح العديد من الفرص.

وتحظى الشركة بمحفظة من المشروعات الضخمة وتعتزم تنفيذها وفقا للجدول الزمني المخطط، وخاصة مع وضوح الرؤية بعد انتهاء النصف الأول من 2020 وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي منذ شهر يونيو الماضي، بحسب السويدي.

ولفت السويدي إلى إلمام الإدارة التام بتأثير تداعيات أزمة كورونا على النتائج المالية للشركة، وهو ما يعكس قيامها بمخاطبة التطورات المستجدة من خلال المراجعة المستمرة وإعادة التقييم لموازنة الشركة المقررة لعام 2020 بشكل كامل.

وأضاف العضو المنتدب للشركة، أن الإدارة تعكف على تعظيم الاستفادة من مزايا التطورات الأخيرة المتمثلة في تبني أحدث التقنيات القمية، تركيزا على خفض المصروفات وضمان الحفاظ على سلامة الموظفين ومستويات الدخل، فضلا عن تحسن أداء الإدارات الأخرى.

وقال السويدي، إن الإدارة تثق في قدرة الشركة على تجاوز الأزمة الراهنة أكثر قوة بالتزامن مع تعافي الاقتصاد مرة أخرى، بفضل المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها للحد من تأثير التحديات الاستثنائية الراهنة على أدائها المالي والتشغيلي.

وبلغت قيمة المشروعات المتعاقد عليها من المقاولات خلال النصف الأول من العام 51 مليار جنيه، والمشروعات المتعاقد عليها من العدادات 46 مليون يورو، وفقًا للبيان.

كما بلغت قيمة المشروعات المتعاقد عليها في قطاع المحولات خلال النصف الأول من العام 77 مليون دولار.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية و الأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.