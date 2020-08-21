Softmills تدرس الاستثمار في 3 شركات ناشئة قبل نهاية العام (حوار)

شاهين: نقود جولة تمويلية لشركة TCB لجذب تمويل بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار

مدير Softmills : يجب تعليم الشباب المصري طريقة تحويل أفكاره لمشروعات ناشئة

كتب- علاء حجاج:

يرى محمد شاهين المؤسس والشريك الإداري لشركة Softmills، أن جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، على جانب آخر فتحت فرصا استثمارية جديدة ولاسيما بالأسواق النامية خاصة في مجال التكنولوجيا.

وقال شاهين، إن السوق المصري من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار بقطاع الشركات الناشئة لأن حجمه السوقي أكثر من 100 مليون مستخدم نسبة كبيرة منهم من الشباب.

وأضاف شاهين، في حوار لمصراوي، أن شركة Softmills استثمرت في ثلاث شركات ناشئة حتى الآن، وتدرس الاستثمار في 3 شركات أخرى قبل نهاية العام.

وإلى نص الحوار...

كيف ترى فرص الاستثمار بالشركات الناشئة بالشرق الأوسط في ظل تداعيات كورونا؟

جائحة كورونا بقدر ما هي تحدي إلا أنها فرصة كبيرة، حيث تسببت كورونا في تغيير شكل العالم وتغيير النمط العام، فمثلا أصبح مقبول العمل من البيت وهو أمر لم يكن أحد يتخيل أن يحدث قبل كورونا.

سنرى الفترة المقبلة ضخ استثمارات كبيرة في القطاع التكنولوجي المرتبط بالحلول التي تساعد على تسهيل الحياة في ظل جائحة كورونا، مثل التعلم عن بُعد والرعاية الصحية.

وهناك فرصة قوية للشركات الناشئة في الدول النامية لجذب هذه الاستثمارات، فعلى سبيل المثال السوق المصري المثال به نحو 100 مليون شخص أكثر من 30% منهم من الشباب وهي نسبة عالية تجذب الاستثمار في المشروعات الناشئة التي تبدأ في سوق بحجم السوق المصري.

ما الذي تقدمه Softmills للشركات الناشئة؟

نحن نقدم مزيجا من الحلول ما بين مسرعات الأعمال والمستثمرين، ونقبل الأفكار قبل بدأ تنفيذها ونساعد رواد الأعمال على تنفيذها وتحويلها إلى واقع حقيقي وضخ استثمارات فيها.

ما القطاعات التي تركزون للاستثمار به ؟

نحن في Softmills نركز على قطاعين للاستثمار بهما، وهما قطاعي التكنولوجيا المالية، والتوظيف.. استثمرنا خلال فترة الجائحة في شركتين، إحداهما شركة إماراتية ناشئة تحمل اسم "او جرام" وهي متخصصة في تقديم خدمات التوظيف للعمالة المؤقتة، ومن المنتظر أن تقدم خدماتها بالسوق المصري قريبا.

أما الشركة الأخرى "TCB" فهي متخصصة في تقديم التسهيلات المالية للشركات المتوسطة والصغيرة والتي يصعب عليها الحصول على تمويلات من البنوك، وحاليا نجري جولة تمويلية للشركة ومن المنتظر أن نجمع ما بين 3 و 7 ملايين دولار لها، وتم ضخ استثمارات بقيمة مليون دولار في الشركتين.

هل هناك شركات تدرسون الاستثمار بهم حاليا ؟

هناك نحو 3 شركات تقريبا نعمل حاليا على دراستهم تمهيدا لقيادة جولات تمويلية لها.

كيف تيتم جمع الاستثمار للشركة الناشئة؟

هناك طريقتين لعملنا، الطريقة الأولى أن تأتي لنا شركة ناشئة وتطلب استثمارا وفي هذه الحالة ندرسها لنحدد ما إذا كانت مناسبة للاستثمار أم لا.

أما الطريقة الثانية، هي أن فريق العمل في Softmills يرى فرصة استثمارية في قطاع معين ونبحث عن شركات تقدم خدمات ابداعية في هذا القطاع وندرس الشركة ونستثمر فيها.

على سبيل المثال قمنا بإنشاء والاستثمار في شركة ناشئة تحمل اسم "تلاوة" تقدم "ختمة القرآن"

أونلاين للمتوفيين وذلك بعد انتشار فكرة ختم القرآن عبر الواتساب، حيث وجدنا أن هناك احتياجا لهذا النوع من الخدمات، حيث لا توجد منصة على مستوى العالم متخصصة في الأمور الدينية للمسلمين.

والهدف من "تلاوة" أن تكون منصة تواصل وخدمية للمسلمين بشكل عام، تساعدهم على القيام بأنشطة حول القرآن الكريم وغيرها من الأمور الدينية، وحاليا بدأنا جولة تمويلية لجذب تمويلات للمنصة.

ما الذي ينقص بيئة ريادة الأعمال في مصر؟

مصر بها العديد من الشباب أصحاب أفكار إبداعية، ولكن أغلبهم لا يعرف كيف يترجم أفكاره إلى واقع ملموس، ولذلك يجب أن يتعلم هؤلاء الشباب ريادة أعمال على الأقل خلال الدراسة الجامعية ليتعلموا طريقة تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

وفريق العمل هي أهم ما يميز الشركات الناشئة، فالافكار موجودة ومنتشرة ولكن الأهم تنفيذها بشكل صحيح وسريع والنجاح.