تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 5 قروش و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر الباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.5 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 11 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 0.5 قرشا و2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 13 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و27 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.