أسعار الذهب في مصر تعود للتراجع.. والجرام يخسر 8 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للانخفاض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع الجرام بنحو 8 جنيهات دفعة واحدة من قيمته، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 880 جنيهًا مقابل 888 جنيهًا، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 754 جنيهًا، وجرام عيار 24 إلى نحو 1005 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 7040 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.70% لتسجل 1988 دولارات للأوقية، حيث هبطت الأوقية بنحو 14.05 دولارا، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 12:17 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر قفزت خلال تعاملات أمس الثلاثاء،حيث زاد الجرام بقيمة 25 جنيهًا دفعة واحدة.