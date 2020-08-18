قطاع الأعمال العام: 1.7 مليار جنيه لتأهيل مصانع الأدوية الحكومية
كتبت – شيماء حفظي:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزارة انتهت من التقييم الفني لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك من قبل استشاري متخصص، وذلك للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.
ووجه الوزير الشركة القابضة للأدوية بوضع استراتيجية وتحديد رؤية مستقبلية للبحث العلمي والتطوير على المديين القصير والبعيد، وإعداد خطة كاملة بشأن شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة لها خلال أسبوعين، ومواصلة التوسع في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020-2021.
وأكد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة الحصة السوقية للشركات، والدخول في شراكات لإنتاج الخامات الدوائية، وتحسين استغلال الإمكانيات والموارد المتاحة، والتوسع في الأسواق الخارجية، مع الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الأدوية.
وتتبع الشركة القابضة للأدوية، وزارة قطاع الأعمال، ويتبعها 11 شركة تابعة، بينها 8 شركات إنتاج، بالإضافة إلى شركات تجارة وتوزيع.
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