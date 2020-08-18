البترول تتعاقد مع "الخدمة الوطنية" لإنشاء مجمع الصوب الزراعية بالفيوم

كتب – مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أركان حرب مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، توقيع عقد إنشاء مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، فإن المجمع سيكون على مساحة 16.5 ألف فدان في إطار المشروع القومى للصوب الزراعية ، حيث ستقوم شركة إنبى الذراع الهندسي لقطاع البترول بمهام المقاول العام للمشروع لتنفيذ أعمال الإنشاءات المتكاملة لمجمع اللاهون الجديد لصالح الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

وقع العقد المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى و العميد أيمن عبد الستار مدير إدارة الوقود بالقوات المسلحة بحضور اللواء مدحت عبد الرازق رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية واللواء صلاح سرايا نائب مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والعقيد عمرو قاسم مدير فرع التموين بإدارة الوقود بالقوات المسلحة ولفيف من قيادات شركة إنبى .

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع، إن قطاع البترول حريص على وضع كافة قدراته وإمكانياته للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وفق أعلى المعايير العالمية والجودة وفقا لبرامج زمنية مكثفة إسهاما في تحقيق رؤية القيادة السياسية من إقامة المشروعات الإنتاجية الكبرى ذات المردود الاقتصادي المتميز وأهميتها في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج وإحداث نقلة حضارية جديدة.

وأكد أن اختيار شركة انبى للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع القومى الهام يمثل شهادة ثقة في أداء شركات قطاع البترول بصفة عامة مؤكدا على تطلع القطاع لدعم التعاون المثمر والممتد مع أجهزة وقطاعات القوات المسلحة في المشروعات القومية المختلفة من خلال المشروع القومى للصوب الزراعية بعد نجاح التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات أنفاق قناة السويس.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون لسرعة إنجاز هذا المشروع ضمن المشروع القومى لإقامة المجمعات الزراعية المتكاملة بما لها من قدرة على تحقيق مردود اقتصادى كبير وزيادة الإنتاج.

ويشمل نطاق أعمال شركة انبى المقاول العام للمشروع تنفيذ عدد 1992 من البيوت الزراعية المحمية " الصوب الزراعية " وفقا للطراز المصري والاسبانى والخدمات الملحقة بها إضافة إلى أعمال إقامة منطقة المخازن اللوجيستية والمكاتب الإدارية للمشروع، كما تستعين شركة إنبى للمساهمة في تنفيذ المشروع بعدد من شركات قطاع البترول للمساندة في التنفيذ .