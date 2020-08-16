خسائر راية القابضة ترتفع 87.6% في النصف الأول من العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت خسائر شركة راية القابضة للاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 87.6% لتصل إلى 95.5 مليون جنيه مقابل 50.9 مليون جنيه، بحسب ما أظهرته نتائج الأعمال المجمعة للشركة اليوم الأحد.

وبلغت إيرادات الشركة 4.773 مليار جنيه خلال النصف الأول للعام الجاري مقابل 4.058 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2018 بزيادة قدرها 18%.

وقال بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم إن مجموعة راية القابضة شرعت في التوسع المستمر مع الاستثمرار بدعم وتطوير الأنشطة الجديدة، والمتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة شركة أمان جروب للخدمات المالية غير المصرفية محققا إيرادات بلغت 160 مليون جنيه.

وارتفع التوسع في نشاط القطاع الغذائي إلى 376 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقابل 315 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، بزيادة قدرها 20%.

كما زاد التوسع في نشاط التأجير والمباني الحديثة في أول 6 أشهر من العام الجاري إلى 68 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه، بزيادة بلغت 29%.

وتأثر صافي الأرباح سلبيا بالظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة تفشي كورونا، والواضحة بشكل على قطاعات الشركة المختلفة مثل المطاعم، وقطاع التصنيع المتطور، وقطاع التصنيع والتصدير، وقطاع مراكز الاتصالات، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إن عدد العمالة خلال العام الجاري ارتفع 12.636 عامل مقابل 12.569 عامل خلال العام الماضي.

وتتمثل معظم الزيادات في أعداد العمالة في قطاعات التصنيع والتصدير، وأمان للدفع الإلكتروني، وقطاع الأغذية المحفوظة نتيجة التوسع في النشاط، بالإضافة إلى التوسع المستمر المضطرد في أمان للخدمات المالية، وأمان لتمويل مشروعات متناهية الصغر.

وتعمل شركة راية القابضة، في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتجارة الإلكترونيات الإستهلاكية والأدوات المنزلية وخدمات مراكز الاتصالات، وخدمات مراكز البيانات والمباني الذكية وتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات والنقل البري والحلول اللوجيستية، وإعادة تصنيع البلاستيك، ومركبات النقل الخفيف، والدفع الإلكترونية والخدمات المالية غير المصرفية.