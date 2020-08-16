تراجع البلطي وارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19 و21 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 42 و45 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.