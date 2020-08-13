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المصرية للاتصالات: 6.7 مليون عميل بالمحمول.. و20% زيادة بمشتركي الأرضي

01:22 م الخميس 13 أغسطس 2020
المصرية للاتصالات: 6.7 مليون عميل بالمحمول.. و20% زيادة بمشتركي الأرضي

المصرية للاتصالات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها حققت نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشركة في تقرير مجلس الإدارة، المرسل للبورصة اليوم الخميس، إن عدد مشتركي الهاتف الثابت ارتفع بنسبة 20% خلال عام بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 9.9 مليون خط أرضي مقابل نحو 8.2 مليون في نهاية النصف الأول من عام 2019.

وأضاف التقرير، أن عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت ارتفع بنسبة 9% إلى نحو 6 ملايين مشترك بنهاية النصف الأول من 2020، مقابل نحو 5.5 مليون مشترك بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول التابعة للشركة "WE" إلى 6.7 مليون عميل بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 4.3 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 58%.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 45.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع زيادة الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الخميس، ارتفاع أرباح الفترة (أبريل- يونيو) إلى 748.4 مليون جنيه مقابل 513.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18% لتبلغ 15 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن نمو الإيرادات جاء مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق متبوعة بالزيادة في إيرادات خدمات الصوت والبنية التحتية.

الشركة المصرية للاتصالات خط أرضي

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