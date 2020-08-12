ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري الممتاز 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي ، اليوم، بين 60 و75 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.