مصر توقع اتفاقيات 6 منح جديدة مع الولايات المتحدة بقيمة 90 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة، والزراعة، والتجارة، والاستثمار.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، تستهدف الاتفاقية الأولى ضخ 15 مليون دولار في قطاع التعليم الأساسي، لتحسين المهارات الرئيسية للطلاب، وتدريب المعلمين.

بينما سيتم ضخ 30 مليون دولار، من خلال الاتفاقية الثانية، في مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لخلق قوة عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية.

كما سيتم توفير 4 ملايين دولار من خلال الاتفاقية الثالثة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتوسيع نطاق العلاقة بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، وتعزيز التعاون للأغراض السلمية.

وتوفر الاتفاقية الرابعة 4.4 ملايين دولار للتنمية الزراعية والريفية، لزيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في صعيد مصر, والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.

وسيتم ضخ 10 ملايين دولار ضمن الاتفاقية الخامسة لتحسين للقطاع الصحي من خلال تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزيادة فعاليته واستدامته، بحسب البيان.

وتتضمن الاتفاقية السادسة ضخ 26.5 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت رانيا المشاط إلى أن توقيع 6 اتفاقيات جديدة اليوم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يضيف مزيدا من التنوع لمحفظة التعاون بين الجانبين.

وأوضحت أن الاتفاقيات الجديدة تأتي متوافقة مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وفقا للبيان.

من جهته، قال جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، إن الاتفاقيات الموقعة تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة التعاون الدولي، والالتزام الحكومي الأمريكي تجاه المساهمة في تحقيق التنمية للشعب المصري.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر، لشيري كارلين، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على الجهود التي بذلتها طوال 5 سنوات لتعزيز التعاون التنموي مع مصر، وتمنت لها مزيدا من التوفيق في مهمتها الجديدة بالأردن.

كما رحبت المشاط بليزلي ريد، المديرة الجديدة لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معربة عن تطلعها لعقد مزيد من الشراكات التي تدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتبلغ محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الجارية منذ عام 2014 نحو مليار دولار.