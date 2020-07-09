الدولار يتراجع 3 قروش في بنك القاهرة ويسجل 15.94 جنيه للشراء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار في 8 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي، ومصر إلى 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

وسعر شراء الدولار هو الذي تشتري به البنوك من العملاء والبيع هو الذي تبيع به.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.96 جنيه للشراء، و 16.06جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي التعمير والإسكان، العربي الإفريقي إلى 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.