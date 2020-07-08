تقرير: مصر احتلت الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر عربيا في 2019

كتب- مصطفى عيد:

احتلت مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية في عام 2019 بقيمة استثمارات بلغت 13.7 مليار دولار بزيادة 7% عن العام السابق، وبنسبة 23% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للدول العربية، بحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2020.

ووفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، جاءت الإمارات بعد مصر من حيث أكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر وفقا للقيمة في 2019 بقيمة 13.56 مليار دولار بزيادة 14% عن 2018، ثم السعودية بقيمة 12.5 مليار دولار وبتراجع 19% عن 2018.

واستقبلت المنطقة العربية استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة 60.2 مليار دولار، وبنسبة تراجع 27% عن عام 2018، وذلك بعدد مشروعات 1092 مشروعا، وفقا للتقرير.

وحصلت مصر أيضا على المركز الأول بين الدول العربية من حيث أعلى متوسط لاستثمارات المشروعات بقيمة 98 مليون دولار للمشروع الواحد.

وجاءت مصر في المركز الثاني بين أكثر الدول العربية من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2019 بعدد مشروعات 140 مشروعا وبنسبة نمو52%، وذلك بعد الإمارات التي جاءت في المركز الأول بعدد 445 مشروعا، وجاءت السعودية في المركز الثالث بعدد 134 مشروعا.

وأشار التقرير إلى أن مصر حصلت أيضا على أكبر متوسط لعدد الوظائف الموفرة من كل مشروع بين دول المنطقة في عام 2019 بعدد 180 وظيفة.

واستحوذت الإمارات على المركز الأول ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية لعام 2019 بقيمة 8.7 مليار دولار، ثم جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بقيمة 8.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 6.7 مليار دولار، وبعدها الصين بقيمة 4.9 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تعد مصر أكبر وجهة للاستثمارات الصينية في المنطقة العربية خلال الفترة من 2003 وحتى 2019 بتكلفة استثمارية 28.5 مليار دولار.

كما حلت مصر في المقدمة أيضا على مستوى المنطقة العربية من حيث الوظائف المولدة من المشروعات الصينية خلال نفس الفترة بعدد وظائف 23.9 ألف وظيفة.

وأوضح التقرير أن هناك 815 شركة استثمرت في الدول العربية في مشروعات جديدة خلال عام 2019 مقابل 705 شركات خلال عام 2018.

وتصدرت شركة VFS السويسرية قائمة أكبر المستثمرين من حيث عدد المشروعات الجديدة في المنطقة العربية العام الماضي بعدد 23 مشروعا، تلاها بنك دبي الوطني مصر الإماراتي بعدد 14 مشروعا.

ومن ناحية التكلفة الاستثمارية، جاءت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية في المركز الأول بين الشركات المستثمرة في المنطقة العربية في عام 2019 بقيمة 2.7 مليار دولار، تلاها شركة أكوا باور إنترناشيونال السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتصدر نشاط التصنيع (صناعات تحويلية) أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال العام الماضي من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 18 مليار دولار وذلك رقم تراجعه بنسبة 46.8% مقارنة بعام 2018، وجاء نشاط الإنشاء في المركز الثاني بقيمة 15.7 مليار دولار وبتراجع 31% عن 2018.

بينما استحوذ نشاط خدمات الأعمال على المركز الأول بين أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية العام الماضي من حيث عدد المشروعات بعدد 293 مشروعا، ثم المبيعات والتسويق والدعم بعدد 242 مشروعا، ثم التصنيع بعدد 132 مشروعا.