"أبوعوف" تنشئ مصنعا جديدا لإنتاج البن باستثمارات 75 مليون جنيه

قالت شركة المتحدة لتصنيع البن التابعة للعلامة التجارية "أبو عوف"، المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات، في بيان اليوم الأحد، إنها قررت إنشاء مصنع جديد لإنتاج البن باستثمارات تصل لأكثر من 75 مليون جنيه بهدف تلبية الطلب المحلى وفتح أسواق تصدير جديدة توفر مزيداً من العملة الصعبة.

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي للشركة، إن قرار ضخ الاستثمارات الجديدة جاء انطلاقا من إيمان الشركة بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع والعودة إلى معدلات نموه المرتفعة قبل الفترة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الشركة قامت بعمل دراسات سوقية متخصصة، ومتقدمة جدا في مجال تصنيع القهوة،أكدت ارتفاع نسب الطلب المحلي وطلبات التصدير على منتجات "بن" أبوعوف.

وقال إن شركة واصلت جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة لمصنع "البن" الجديد الذي تنشئة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 10 ألاف متر مربع، ولم توقفها أو تؤخرها حتى فى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وقال عوف أن االشركة قررت تأسيس شركة منفصلة لإدارة وتشغيل المصنع، والذي من المنتظر أن يبدأ عمليات الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من 2021.

وأضاف أن الشركة تنتج 42 نوعا مختلفا من القهوة، وأن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد تصل إلى 5 آلاف طن بن سنويا، تستهدف تغطية الطلب المحلي وطلبات التصدير، وأن المستهدف من عمليات التصدير هو تحقيق عمليات بيعية تصل إلى 5 مليون دولار.

وقال إن المصنع الجديد يوفر 150 فرصة عمل جديدة ومباشرة لـ 150 أسرة بما يمثل 750 شخص مستفيد بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة المتمثلة في الموزعين و المستفيدين.

وأضاف عوف أن الشركة تدرس حاليًا عددا من طلبات التصدير، تضاف إلى قائمة الدول التي يتم التصدير إليها في أوروبا وآسيا والدول العربية.