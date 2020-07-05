تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 795 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيها، وعيار 24 نحو 909 جنيهات، والجنيه الذهب 6360 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.