البترول: توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من مليون وحدة سكنية العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019-2020 ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة.

وقال الوزير، خلال بيان للوزارة اليوم الأحد، إن تحقيق هذه النسبة من التنفيذ يأتي رغم التحديات التي واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام المالي الماضي.

وأضاف أنه طبقاً لهذه المعدلات القياسية فإن ما يتم تحقيقه في تحويل الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من أسطوانات البوتاجاز يوضح الجهود الدؤوبة لقطاع البترول في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة.

وأوضح أن هذه الخطة تستهدف خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وذكر الملا أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام المالي 2019-2020، منها حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% من الإجمالي.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي حققه نشاط توصيل الغاز أدى إلى توفير حوالي 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، وتوفير خدمة الغاز الطبيعي كوقود حضاري ومستدام لحوالي 45 مليون مواطن.

وذكر الملا أن من المخطط خلال خطة العام المالي الجاري توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية، وبعد الانتهاء من تنفيذها يكون قطاع البترول انتهى مبكرا من تنفيذ خطة الحكومة في 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات، محققا أهداف القيادة السياسية والحكومة في الإسراع بالمشروعات القومية التي تحقق النفع العام للمواطنين.

وكانت خطة برنامج الحكومة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون عميل خلال 4 أعوام مالية وهي الفترة من 2018-2019 حتى 2021-2022، وفقا للوزير.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد أن تم توصيل الخدمة الحضارية إلى 2.3 مليون وحدة سكنية خلال العامين الماليين الماضي وقبل الماضي.

وشدد الوزير على أن من أهم عوامل نجاح تحقيق خطة العام المالي 2019-2020 هو استمرار مبادرة تقسيط جزء مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وقال الوزير إن خطة العام المالي الماضي تضمنت توصيل الغاز الطبيعي إلى 66 منطقة جديدة لأول مرة ومنها على سبيل المثال عزبة البرنس بمحافظة الإسكندرية، ومدينة الحوامدية، وقرى عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وقرية شنديد بمركز إيتاي البارود، وكفر غنيم بمركز الرحمانية بالبحيرة.

كما تضمنت هذه المناطق قرية دهمشا بمركز مشتول السوق، وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمى بههيا والقرين، ومدينة الإبراهيمية، وقرية الحلاوات، ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقرية كبيش بمحافظة الغربية، وقرية درين بمركز نبروه، وقرية نقيطة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ومن بين هذه المناطق أيضا كفر الشيخ إبراهيم وكفر عبده وكفر وهب بمركز قويسنا، وقرية ميت الواسطى بمركز الباجور، ومدينة البتانون، وقرية جنزور ببركة السبع بمحافظة المنوفية، وكفر أبو ذكري وميت راضي وكفر سعد وكفر علي شرف الدين وجمجرة بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وشملت هذه المناطق كذلك مدينة ملوي بمحافظة المنيا، ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، وقرى الشعراني والحلة وجزيرة مطيرة بمركز قوص، ومدينة نقادة بمحافظة قنا، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة، بحسب وزير البترول.

وأوضح الملا أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع تم تنفيذ ذلك تجريبيا بنجاح من خلال استخدام 20 ألف عداد مسبوق الدفع بمناطق الأسمرات 1 و2، وبشائر الخير 1 و2 و3.

وأشار إلى أنه تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي في إطار التكامل الذي تعمل به الحكومة، بحيث يتم البدء في تعميمها خلال خطة العام المالي 2020-2021.