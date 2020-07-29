البورصة تواصل الصعود بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10599 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.39%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.36%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 368.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 272.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 640.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة طفيفة 0.06% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10568 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.