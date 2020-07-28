نيفين جامع تعتمد خطة قبول دفعة جديدة بمراكز تدريب مصلحة الكفاية الإنتاجية

نيفين جامع تعتمد خطة قبول دفعة جديدة بمراكز تدريب مصلحة الكفاية الإنتاجية
كتبت- دينا خالد:
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها وافقت على خطة قبول دفعة جديدة للعام التدريبي 2020/ 2021 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.
وقال عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، في بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، إن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية للوزارة لإدارة منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي؛ حيث تعمل في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة، وبما يسهم في إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة.
ولفت جمعة إلى أن المصلحة تستهدف تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن خطة العام الحالي تتيح ولأول مرة ملء استمارة التقديم إلكترونيًّا من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتي تم نشرها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمصلحة.
وتتضمن نموذج استمارة تقديم لطلب الالتحاق بمراكز التدريب مجاناً على docs.google.com؛ منعًا للتكدس داخل المراكز وعملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً لمنع انتشار فيروس كورونا.
ونوه جمعة بأنه سيُتاح أيضًا التقديم يدويًّا بكل مركز لأول مرة بدلًا من تجمعات المناطق، على أن تُقسم الأيام طبقًا للحروف الأبجدية أو المجموع.
وأضاف رئيس المصلحة أنه تم تحديد الحد الأدنى لدرجات القبول في كل مركز على حدة، تماشيًا مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ على نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم.
وقال إن من المقرر قبول العام الحالي 16 ألف طالب وطالبة، حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية لكل مركز، حيث تم مراعاة عند تحديد الأعداد التقريبية التي سيتم قبولها بالمراكز المختلفة عدد من الأسس تتضمن الموارد التعليمية والتدريبية والكوادر البشرية المتاحة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبية، بالإضافة إلى الفرص التدريبية المتاحة بالمصانع والشركات لتنفيذ التدريب التطبيقي والتبادلي.
وأوضح جمعة أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة تضم مهن الحاسب الآلي وسيارات المراكز الكورية والتبريد والتكييف واللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش والألواح المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواسير وسباكة المعادن والألوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات والطباعة والملابس الجاهزة ونجارة الأثاث وplc,cnc ومهن أخرى.
وبحسب جمعة فإن المصلحة تعمل حالياً على الإعداد للعام التدريبي الجديد ومتابعة تنفيذ المخطط لعام 2020/2021 وتجهيز مراكز التدريب للحصول على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
ونوه رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بأن المصلحة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير وتنمية عدد من المراكز التدريبية عن طريق الشراكة مع شركة ABB لتطوير مهن التحكم الآلي بمراكز التدريب المهني بكلٍ من مناطق الحوامدية وشبرا الخيمة ودار السلام والعاشر والإسكندرية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة BTM للأزياء لإدارة وتشغيل مركز التدريب المهني بحي الأسمرات، وتوفير الدعم الفني لتشغيل المركز في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة لسكان حي الأسمرات، بدعم من البنك المركزي والبنك الأهلي، فضلاً عن الشراكة والتعاون مع مؤسسة "أم حبيبة" للتدريب على مهنة الطاقة الجديد والمتجددة بمركزي أسوان وكوم أمبو.
وتتضمن شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني ما يلي:
1. الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالي 2019/2020 والسابق 2018/2019 (وتكون اللغة الأجنبية هي الانجليزية).
2. ألا يزيد عمر (الطالب/ الطالبة) على 18 سنة في أول أكتوبر للعام الدراسي 2020/2021.
3. الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز.
4. اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.
5. يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز.
6. أولوية القبول في مهن (الحاسب الآلي – السيارات - CNC خراطة - CNC فرايز –التبريد والتكييف) للأعلى مجموعاً وطبقاً للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.
7. لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه ألا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.
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