نيفين جامع تعتمد خطة قبول دفعة جديدة بمراكز تدريب مصلحة الكفاية الإنتاجية

كتبت- دينا خالد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها وافقت على خطة قبول دفعة جديدة للعام التدريبي 2020/ 2021 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

وقال عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، في بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، إن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية للوزارة لإدارة منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي؛ حيث تعمل في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة، وبما يسهم في إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة.

ولفت جمعة إلى أن المصلحة تستهدف تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن خطة العام الحالي تتيح ولأول مرة ملء استمارة التقديم إلكترونيًّا من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتي تم نشرها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمصلحة.

وتتضمن نموذج استمارة تقديم لطلب الالتحاق بمراكز التدريب مجاناً على docs.google.com؛ منعًا للتكدس داخل المراكز وعملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونوه جمعة بأنه سيُتاح أيضًا التقديم يدويًّا بكل مركز لأول مرة بدلًا من تجمعات المناطق، على أن تُقسم الأيام طبقًا للحروف الأبجدية أو المجموع.

وأضاف رئيس المصلحة أنه تم تحديد الحد الأدنى لدرجات القبول في كل مركز على حدة، تماشيًا مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ على نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم.

وقال إن من المقرر قبول العام الحالي 16 ألف طالب وطالبة، حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية لكل مركز، حيث تم مراعاة عند تحديد الأعداد التقريبية التي سيتم قبولها بالمراكز المختلفة عدد من الأسس تتضمن الموارد التعليمية والتدريبية والكوادر البشرية المتاحة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبية، بالإضافة إلى الفرص التدريبية المتاحة بالمصانع والشركات لتنفيذ التدريب التطبيقي والتبادلي.

وأوضح جمعة أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة تضم مهن الحاسب الآلي وسيارات المراكز الكورية والتبريد والتكييف واللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش والألواح المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواسير وسباكة المعادن والألوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات والطباعة والملابس الجاهزة ونجارة الأثاث وplc,cnc ومهن أخرى.

وبحسب جمعة فإن المصلحة تعمل حالياً على الإعداد للعام التدريبي الجديد ومتابعة تنفيذ المخطط لعام 2020/2021 وتجهيز مراكز التدريب للحصول على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

ونوه رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بأن المصلحة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير وتنمية عدد من المراكز التدريبية عن طريق الشراكة مع شركة ABB لتطوير مهن التحكم الآلي بمراكز التدريب المهني بكلٍ من مناطق الحوامدية وشبرا الخيمة ودار السلام والعاشر والإسكندرية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة BTM للأزياء لإدارة وتشغيل مركز التدريب المهني بحي الأسمرات، وتوفير الدعم الفني لتشغيل المركز في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة لسكان حي الأسمرات، بدعم من البنك المركزي والبنك الأهلي، فضلاً عن الشراكة والتعاون مع مؤسسة "أم حبيبة" للتدريب على مهنة الطاقة الجديد والمتجددة بمركزي أسوان وكوم أمبو.

وتتضمن شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني ما يلي:

1. الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالي 2019/2020 والسابق 2018/2019 (وتكون اللغة الأجنبية هي الانجليزية).

2. ألا يزيد عمر (الطالب/ الطالبة) على 18 سنة في أول أكتوبر للعام الدراسي 2020/2021.

3. الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز.

4. اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.

5. يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز.

6. أولوية القبول في مهن (الحاسب الآلي – السيارات - CNC خراطة - CNC فرايز –التبريد والتكييف) للأعلى مجموعاً وطبقاً للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.

7. لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه ألا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.