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بينها مصرية.. فوربس تعلن قائمة أقوى الشركات العقارية بالشرق الأوسط في 2020

03:52 م السبت 25 يوليه 2020
بينها مصرية.. فوربس تعلن قائمة أقوى الشركات العقارية بالشرق الأوسط في 2020

فوربس تعلن قائمة أقوى الشركات العقارية بالشرق الأو

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط قائمة تضم أقوى الشركات العقارية في الشرق الأوسط 2020.

وتضم القائمة 8 شركات، تنقسم إلى شركتين سعوديتين وشركتين إماراتيين وشركتين قطريتين وشركة كويتية وأخرى مصرية هي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي تحتل المركز الخامس في القائمة.

ويتصدر القائمة شركة إعمار العقارية الإماراتية بقيمة سوقية تبلغ 4.3 مليار دولار وتبلغ مبيعاتها 6.7 مليار دولار وصافي أرباح 2.2 مليار دولار وأصولها 31.8 مليار دولار.

وتحتل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المركز الخامس في القائمة، بقيمة سوقية تبلغ 654 مليون دولار وإيرادات تبلغ 746 مليون دولار، وصافي أرباح تبلغ 124 مليون دولار وأصولها 6.6 مليار دولار.

وقالت فوربس إن شركة طلعت مصطفى تعد أكبر شركة عامة في القطاع العقاري في سوق المال المصري.

ولدى طلعت مصطفى مخزون أراضٍ يصل إلى 53 مليون متر مربع، كما طورت أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضي- وباعت 90 ألف وحدة على مدار 50 عامًا الماضية، بحسب فوربس.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب أكبر 8 شركات عقارية في الشرق الأوسط خلال 2020.

أقوى الشركات العقارية

فوربس الشركات العقارية أرباح الشركات طلعت مصطفى

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