اليوم.. مكاتب البريد والتأمينات مفتوحة لصرف معاشات شهر أغسطس استثنائيًا

كتب- علاء حجاج:

استأنفت هيئة التأمينات الاجتماعية اليوم السبت صرف معاشات شهر أغسطس لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه، كما فتحت مكاتب البريد أبوابها استثنائيًا لصرف المعاشات، قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد إن المكاتب الرئيسية للهيئة تفتح أبوابها اليوم لصرف معاشات شهر أغسطس، وذلك وفقًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك، وتوفير جميع المعاشات في منافذ الصراف الآلي.

وبحسب المصدر تفتح 70% من مكاتب البريد أبوابها اليوم لصرف المعاشات عن شهر أغسطس.

وبدأت هيئة التأمينات صرف معاشات شهر أغسطس يوم الخميس الماضي من مكاتب هيئة التأمينات والصراف الآلي.

وأعدت الهيئة خطة للصرف تقوم على تقسيم أصحاب المعاشات لفئات حسب قيمة المعاش قبل زيادة يوليو الماضي، فمن كان معاشه قبل زيادة يوليو أقل من 1000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف صرفوا الخميس الماضي، على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة اليوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

أما من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم نحو مليون قائم بالصرف قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.