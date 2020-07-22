المشاط: المشاركة الأوروبية في إصدار سندات بمصر تؤكد الثقة الدولية فيها

كتب- مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن موافقة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار على المشاركة في أحدث إصدار للسندات طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يأتي تأكيدا للثقة التي يحظى بها الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأضافت الوزيرة، في بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، أن هذه الثقة من المؤسسات الدولية جاءت عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر خلال السنوات الماضية.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان أمس الثلاثاء، إنه استثمر 1.5 مليار جنيه بما يعادل (86.5 مليون يورو) للمرة الثالثة في برنامج إصدار سندات قيمته 10 مليارات جنيه من قبل شركة التعمير، شركة توريق منشأة بغرض خاص.

ووصل إجمالي استثمارات البنك الأوروبي بذلك إلى 3 مليارات جنيه بما يعادل (173 مليون يورو) في برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيمته 20 مليار جنيه.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، في بيانها اليوم، أن مساهمة البنك الأوروبي تأتي في إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية وتنويع مصادر التمويل، وأيضا نتاجا لمنصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي أطلقتها الوزارة في أبريل الماضي.

وأوضحت المشاط أن المشروع يتوافق مع استراتيجية الشراكة التي تنتهجها وزارتها مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، معربة عن تقديرها للشراكة الاقتصادية مع البنك الأوروبي الممتدة لعقود والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر.

وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991.

وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلاً يصل إلى أكثر من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.

وكانت صفقة طرح السندات الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليارات جنيه بمشاركة بقيمة 500 مليون جنيه من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، خلال العام الماضي، فازت في وقت سابق من العام الجاري بجائزة "صفقة العام 2020- أفريقيا" في فئة التوريق من قبل مجلة "The Banker".

كما فازت مصر في وقت سابق بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.

وجاءت الجائزتان ضمن الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي: الطاقة المستدامة، والصمود المناخي، والممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي، والنوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشمول.