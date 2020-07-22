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ارتفاع الطماطم وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:25 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
ارتفاع الطماطم وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 10 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الليمون جنيها واحدا، ليتراوح بين 5 جنيهات و25 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و4.4 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 و6.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و25 جنيها، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 13 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الخضر الطماطم البصل الكوسة أسعار الفاكهة البرتقال البطيخ

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