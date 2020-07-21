مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.1% بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.17% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10558 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.05%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.94%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 24 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 21.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 2.6 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.97% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 10380 نقطة، بدعم من المستثمرين المصريين والعرب.
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