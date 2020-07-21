تبدأ الخميس.. الحكومة تعلن مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم، مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال، في بيان صحفي للهيئة، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك بداية من الخميس المقبل.

وأوضح عوض أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي atm، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.

وقسمت الوزارة خطة صرف المعاشات من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد كالآتي:

- الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ألف جنيه بداية من الخميس المقبل من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي رغم إجازة ثورة 23 يوليو؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

-الصرف لمن كانت معاشاتهم أقل من ألفي جنيه قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ يومي الأحد والاثنين (26 و27 يوليو) من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

- على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء (28 و29 يوليو) من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وبحسب رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، فإن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.