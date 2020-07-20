تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 805 جنيهات، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 690 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 920 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6440 جنيهًا.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1808.92 دولار للأوقية.