البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين
10:20 ص الإثنين 20 يوليه 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10728 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.53% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10281 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
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