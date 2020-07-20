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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

10:20 ص الإثنين 20 يوليه 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10728 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.53% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10281 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

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