البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10728 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.53% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10281 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.