أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:25 ص الخميس 02 يوليه 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و21 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و 270 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الجمبري السمك المكرونة السويسي

الخبر التالى:

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والاتصالات لتجهيز مركز نظم معلومات لوكالة الفضاء المصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 69814

    عدد المصابين

  • 18881

    عدد المتعافين

  • 3034

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10538577

    عدد المصابين

  • 5395571

    عدد المتعافين

  • 512689

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد دقائق من التصوير.. التعليم تحدد هوية "مسربي" الامتحانات