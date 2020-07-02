ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و21 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و 270 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.